Borgo Hermada, la “Scarpino” al freddo: scuola chiusa fino al 4 dicembre

La Scuola dell’Infanzia “Annamaria Scarpino” di Borgo Hermada resterà chiusa da domani fino a giovedì 4 dicembre. A stabilirlo è un’ordinanza firmata dal sindaco Francesco Giannetti, motivata dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento e dalla necessità di tutelare bambini e personale scolastico.

Il Comune spiega che durante la verifica ordinaria del 21 novembre non era emersa alcuna anomalia. Il 25 novembre, però, il dirigente scolastico ha segnalato un problema nell’accensione della caldaia: la ditta incaricata è intervenuta immediatamente sostituendo un componente e ripristinando il servizio.

Una nuova segnalazione, arrivata venerdì 28 novembre, ha però fatto emergere un guasto diverso e più significativo: la rottura della rampa del gas. Il pezzo di ricambio è stato ordinato e si prevede di completare la sostituzione giovedì. Fino ad allora la scuola rimarrà chiusa per impossibilità di garantire adeguate condizioni climatiche interne.

Il Comune di Terracina ha pubblicato la comunicazione ufficiale sul proprio portale istituzionale.