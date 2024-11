Borgo Hermada, l’Associazione Pedagnalonga celebra la Giornata degli alberi e prepara il Natale

L’Associazione Pedagnalonga ha celebrato la Giornata nazionale degli alberi coinvolgendo gli studenti delle scuole locali in un gesto simbolico ma significativo: la piantumazione di un ulivo e un albicocco. Gli alunni dell’Istituto comprensivo Alfredo Fiorini, armati di palette e annaffiatoi, hanno partecipato all’iniziativa organizzata dai volontari della Pedagnalonga nei plessi di Borgo Hermada e La Fiora, portando avanti una tradizione che ogni anno rafforza il legame con il territorio. “È un’occasione per trasmettere valori fondamentali alla nostra comunità,” ha dichiarato il presidente Pasqualino Sicignano.

La Pedagnalonga, attiva tutto l’anno, si prepara ora per Le Luci del Borgo, l’evento natalizio dell’8 dicembre in cui verrà acceso l’albero di Natale donato dall’associazione alla comunità. Gli studenti, con lucine in mano, creeranno un corteo luminoso fino a piazza IV Novembre, dove saranno inaugurati il presepe e le luminarie, con il supporto del Centro Sociale Anziani e della Parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Non mancheranno stand con lavoretti natalizi, cioccolata calda e un Babbo Natale speciale in un allestimento arricchito da creazioni artistiche realizzate con materiali di recupero.