Borgo Hermada in lutto per Alex Carnello. E’ lui la giovane vittima del drammatico incidente stradale avvenuto ieri mattina in strada delle Segheria, a Latina. Il ragazzo di soli 21 anni si stava recando al lavoro, quando per cause tutte ancora da definire, ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e andando incontro ad un tragico destino. Tantissimi i messaggi di vicinanza e lutto nei confronti di amici e famigliari del ragazzo conosciuto in tutto il borgo.