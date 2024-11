Borgo Montello, Belvisi: “La discarica non riaprirà”

In una nota sul progetto INDECO, Roberto Belvisi, consigliere comunale e presidente commissione urbanistica Comune di Latina si è espresso sulla situazione che riguarda il suddetto programma a Borgo Montello.

“Il futuro di Borgo Montello appare scritto e mi trova fiducioso per quanto accaduto di recente col progetto INDECO GREEN HYDROGEN HUB proposto dalla società IND.ECO. S.r.l., la stessa che ha gestito una parte della discarica di Borgo Montello a Latina e che, negli ultimi anni, ha cominciato un modello virtuoso di gestione e produzione di energia rinnovabile, tanto da essere indicata come azienda da studiare (ed emulare) da diversi atenei italiani”.

Il piano, come spiega anche Belvisi nel comunicato, prevede la creazione di un impianto presso l’ex Centrale Nord, capace di produrre circa 160 tonnellate di idrogeno verde all’anno grazie all’energia fotovoltaica. La riconversione della discarica in un centro di produzione energetica dimostra come un’area, un tempo simbolo di degrado, possa diventare un motore di sviluppo ecologico, un esempio di economia circolare che riutilizza i sottoprodotti e promuove la sostenibilità.

“Vorrei inoltre rassicurare i cittadini – continua Belvisi – che la riapertura della discarica non è contemplata in nessun modo, al pari di battermi personalmente per far inserire sui siti di interesse nazionale da bonificare la vasca S0 di Ecoambiente per completare questo processo di riconversione dell’intera discarica”