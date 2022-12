Borgo Montello, cimitero chiuso: le parole di Valletta

Così in una nota Vincenzo Valletta già consigliere comunale e segretario cittadino della sezione della Lega di Latina.

“Non c’è fine alla vergogna che contraddistingue, purtroppo, il cimitero di Borgo Montello. Un luogo che dovrebbe essere il simbolo della pace, del decoro e del ricordo continua ad essere gestito alla stregua di una discarica tra manutenzioni tanto annunciate quanto mai realizzate, sporcizia e degrado, mancanza di qualsivoglia sicurezza per i visitatori a causa di strutture pericolanti e sconnesse che rischiano di crollare ad ogni passo, che sottraggono dignità ai defunti e alle loro famiglie costrette a confrontarsi oltre che con il dolore che la perdita comporta anche con la mancanza di attenzione per i loro defunti. Come se non bastasse quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di fare un dono ai cittadini decidendo di mantenere chiusi i cancelli nel giorno di Capodanno. Il primo gennaio 2023, infatti, il cimitero di Borgo Montello resterà chiuso impedendo alle persone di poter salutare i propri cari e di condividere con loro qualche momento. Il tutto mentre il cimitero di Latina sarà aperto dalle 9 alle 16 acuendo la distanza tra la città e i Borghi come se fossero due entità diverse. E non si può giustificare tale scelta solo in base al fatto che si tratta di due gestioni delle strutture cimiteriali diverse. Si tratta, infatti, di una vicenda assurda che sottolinea la totale mancanza di rispetto nei confronti di una comunità che nel cimitero dovrebbe trovare una struttura fatta di servizi, decoro e pulizia in cui i propri cari possano trovare pace e dignitosa sepoltura. Chiediamo al commissario Valente di accogliere il grido di dolore dei cittadini della zona e di intervenire presso la ditta che gestisce il cimitero cercando di far tornare il buon senso laddove ormai sembra vigere solo il disinteresse e il degrado. I cittadini di Latina tutta non meritano di continuare a confrontarsi con situazioni come questa che evidenziano solo anni di inerzia da parte di chi ha governato la città negli ultimi anni e che, nonostante i tanti appelli ad intervenire si sono sempre disinteressati, annunci a parte, di dare risposte concrete alle nostre comunità”.