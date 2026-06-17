Borgo Montello, donato un defibrillatore alla palestra della scuola

Un nuovo defibrillatore sarà installato nella palestra della scuola di Borgo Montello, appartenente all’istituto comprensivo Natale Prampolini. La donazione arriva dall’associazione sportiva Borgo Montello Volley e da Fabio Zof, nell’ambito di una collaborazione tra mondo scolastico, sportivo e istituzioni.

Lo strumento rappresenterà un presidio importante per la sicurezza di alunni, docenti, personale scolastico e di tutti coloro che utilizzano la palestra per attività sportive e ricreative. La presenza di un defibrillatore in un luogo frequentato quotidianamente da studenti e cittadini consente infatti di intervenire con maggiore tempestività in caso di emergenza cardiaca.

“Desidero rivolgere un sentito ringraziamento – afferma Andrea Chiarato, assessore allo Sport – all’associazione sportiva Borgo Montello Volley e a Fabio Zof, per la generosa donazione di un defibrillatore alla scuola di Borgo Montello, appartenente all’istituto comprensivo Natale Prampolini.

Voglio inoltre ringraziare la dirigente scolastica Paola Di Veroli perché il risultato di oggi fa seguito a una sua intuizione nata in un confronto avuto qualche mese fa.

Il dispositivo sarà installato nella palestra scolastica, diventando un presidio fondamentale per la sicurezza di studenti, docenti, personale e di tutti coloro che utilizzano la struttura. La presenza di un defibrillatore in un ambiente scolastico e sportivo rappresenta infatti un elemento di primaria importanza: in caso di arresto cardiaco improvviso consente un intervento tempestivo nei primissimi minuti, aumentando in modo significativo le possibilità di sopravvivenza e riducendo i rischi legati ai tempi di attesa dei soccorsi.

La scelta della società sportiva di mettere a disposizione della comunità scolastica questo importante strumento testimonia grande sensibilità e senso di responsabilità verso il territorio. Si tratta del risultato di una virtuosa collaborazione tra associazioni, comunità locali e istituzioni, un esempio concreto di sinergia e partecipazione che merita di essere valorizzato e replicato il più possibile”.

La donazione si inserisce in un percorso di attenzione alla prevenzione e alla tutela della salute negli spazi pubblici e scolastici, rafforzando il rapporto tra associazioni sportive, comunità locale e amministrazione.