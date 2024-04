Borgo Montello, incontro tra forze politiche e comitati civici per l’ambiente

Le forze politiche di area progressista e i comitati civici si sono incontrati a Borgo Montello per affrontare una situazione di cinquant’anni di servitù e danni ambientali causati dalla presenza della discarica nel territorio.

Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con Europa Verde, Rifondazione Comunista, Latina Possibile e Sinistra Italiana, è emersa la necessità di una verifica sanitaria e ambientale approfondita, così come la ricerca della verità riguardo ai 30 milioni di euro destinati ai ristori ma impiegati impropriamente per la spesa corrente.

Le forze politiche di opposizione si sono impegnate a lottare per la bonifica del sito, la riqualificazione ambientale del territorio e per i risarcimenti economici ai residenti, mentre i comitati civici sono stati ringraziati per il loro coraggio nel sollevare l’attenzione sui danni subiti dalla comunità.

L’incontro ha posto le basi per un programma che prevede l’analisi dei dati sanitari e la verifica della presenza di sostanze inquinanti nella discarica, oltre a promuovere la transizione ecologica e la sostenibilità attraverso il sistema del porta a porta.

In risposta alle accuse di demagogia, le forze politiche hanno ribadito il loro impegno per il bene comune e la difesa degli interessi collettivi.