Borgo Montello, pedoni a rischio lungo Strada Le Ferriere

Preoccupazione per la sicurezza dei pedoni a Borgo Montello, dove è stata portata all’attenzione del Comune una situazione ritenuta potenzialmente pericolosa lungo Strada Le Ferriere, in prossimità dell’area commerciale che ospita il supermercato Conad.

A sollevare la questione è il movimento Decisamente Latina, che ha raccolto alcune segnalazioni provenienti dai residenti della zona e dai propri iscritti. Secondo quanto evidenziato, in alcuni tratti della strada i pedoni sarebbero costretti a camminare sulla carreggiata, condividendo lo spazio con il traffico veicolare, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

“A seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni nostri iscritti e residenti di Borgo Montello, il movimento Decisamente Latina ha provveduto a portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale una criticità riguardante la sicurezza pedonale lungo Strada Le Ferriere, in prossimità dell’area commerciale dove è presente il supermercato Conad”. Così in una nota il presidente del movimento Decisamente Latina, Andrea Giuliani.

“Le segnalazioni ricevute evidenziano infatti una situazione che costringe i pedoni, in alcuni punti, a condividere la carreggiata con il traffico veicolare, con conseguenti condizioni di potenziale rischio soprattutto nelle ore di maggiore afflusso. Si tratta – prosegue Giuliani – di una problematica che ci è stata rappresentata direttamente da cittadini del borgo e che conferma, ancora una volta, la presenza capillare di Decisamente Latina sul territorio comunale, non soltanto nel centro urbano ma anche nelle realtà dei borghi, dove i nostri iscritti e delegati svolgono quotidianamente un importante lavoro di ascolto e raccolta delle istanze provenienti dalla comunità”.

Il movimento ha quindi trasmesso una comunicazione agli uffici comunali competenti, chiedendo una valutazione tecnica finalizzata all’individuazione di un intervento definitivo per migliorare la sicurezza dell’area.

“Con spirito di collaborazione istituzionale e nell’ottica di un confronto sempre costruttivo con l’Amministrazione, abbiamo pertanto trasmesso la segnalazione agli uffici competenti, chiedendo di valutare l’avvio delle procedure necessarie per individuare e reperire le risorse utili alla realizzazione di un intervento definitivo di messa in sicurezza dell’area” spiega ancora il Presidente.

Nel frattempo, Decisamente Latina propone l’adozione di misure immediate per limitare i rischi e aumentare la tutela degli utenti più vulnerabili della strada.

“Allo stesso tempo – sottolinea Giuliani – riteniamo opportuno che vengano adottate con la massima tempestività alcune misure provvisorie ma importanti per la tutela dell’incolumità pubblica. In particolare, chiediamo l’installazione di adeguata segnaletica verticale di pericolo che avvisi gli automobilisti della possibile presenza di pedoni sulla carreggiata, così da aumentare il livello di attenzione degli utenti della strada e ridurre i rischi nell’attesa di una soluzione strutturale”.

L’associazione assicura che continuerà a seguire l’evolversi della vicenda, mantenendo un confronto con i cittadini e con gli uffici comunali.

«Il nostro compito – conclude Andrea Giuliani, presidente di Decisamente Latina – è quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e trasformarle in proposte e richieste concrete rivolte alle istituzioni. Lo facciamo con senso di responsabilità e con un approccio sempre collaborativo, convinti che il dialogo costante tra territorio e amministrazione rappresenti la strada migliore per affrontare e risolvere le criticità. Continueremo a monitorare gli sviluppi della situazione, mantenendo un contatto diretto con il territorio e con gli uffici competenti affinché possano essere individuate le soluzioni più efficaci e tempestive».