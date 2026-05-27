Borgo Montello, un’aula multisensoriale grazie ad una speciale donazione

Un anniversario che diventa un gesto concreto per la comunità alla scuola di Borgo Montello, dove questa mattina è stata inaugurata una nuova aula multisensoriale dedicata all’inclusione e alla crescita degli studenti.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla generosità di Maria Rita Marchiori e Angelo Sossai, che in occasione delle nozze d’oro hanno scelto di rinunciare ai regali per trasformare il loro anniversario in un dono per la scuola e per il territorio.

Alla cerimonia hanno partecipato anche gli assessori Federica Censi e Gianluca Di Cocco, insieme alla comunità scolastica, in un momento che ha unito istituzioni, famiglie e studenti.

La scuola di Borgo Montello rappresenta da sempre un punto di riferimento per la zona: qui hanno studiato più generazioni della stessa famiglia dei donatori, dai figli ai nipoti, in un legame che oggi si traduce in un contributo concreto per le nuove generazioni.

La nuova aula multisensoriale permetterà agli studenti di vivere un ambiente educativo più inclusivo, attento ai diversi bisogni e capace di valorizzare ogni percorso di apprendimento, insieme al ripristino di alcune dotazioni tecnologiche della struttura.

Un gesto che viene accolto come esempio di partecipazione civica e collaborazione tra cittadini e istituzioni, a beneficio dell’intera comunità scolastica.