Borgo Montenero festeggia 90 anni con la Mostra Agricola e la Sagra dello Zucchino

Dal 31 maggio al 2 giugno Borgo Montenero celebra i suoi 90 anni con la seconda edizione della Mostra Agricola, tre giorni tra eccellenze locali, innovazione e memoria. Il taglio del nastro è previsto sabato 31 alle 10.30, con l’inaugurazione ufficiale.

Protagonista della manifestazione lo zucchino tipico del borgo, al centro della Sagra dello Zucchino e della gara culinaria di domenica 1° giugno, anticipata dallo show cooking dello chef stellato Fabio Verrelli D’Amico. In programma anche un convegno sulla nutrizione sostenibile con docenti universitari (Colla, Rouphael) e l’agronomo Caddeu, il raduno delle Vespe, mostre fotografiche e serate musicali a ingresso libero.

“Crediamo nei valori del territorio, veicolati attraverso eventi come questo – ha dichiarato il sindaco Monia Di Cosimo –. Il nostro obiettivo è far crescere la fiera insieme ai suoi prodotti, e sostenere le cooperative locali verso certificazioni di qualità come la Deco”.

Tra i partner istituzionali anche Macfrut, fiera internazionale del settore, che ha concesso il patrocinio. “È un ritorno ai fasti degli anni ’90, quando qui esisteva già una fiera agricola – ha ricordato il vicesindaco Luigi Di Somma –. Oggi la rilanciamo con uno sguardo all’innovazione e un programma che punta a richiamare visitatori anche da fuori provincia”.