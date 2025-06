Borgo Montenero, travolto in bici da un’auto: grave un 52enne

Viaggiava in sella alla sua bici elettrica quando un’auto che sopraggiungeva l’ha colpito in pieno sbalzandolo per oltre 30 metri. E’ ricoverato in prognosi riservata al Goretti di Latina il 52enne che questa mattina, intorno alle 10, è rimasto vittima di un grave incidente stradale in via Monte Circeo a Borgo Montenero nel Comune di San Felice Circeo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, coadiuvati dall’intervento di un’automedica. Per i rilievi sono interventi gli agenti della Polizia Locale di San Felice al quale toccherà il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.