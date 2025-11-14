Borgo Sabotino, nuova recinzione per la “Fabiano” e il campo sportivo

Un intervento atteso, utile e capace di migliorare concretamente la fruibilità degli spazi più frequentati di Borgo Sabotino. Questa mattina l’assessore allo Sport Andrea Chiarato e il consigliere comunale e provinciale Renzo Scalco hanno visitato l’istituto comprensivo del borgo, accolti dalla professoressa Francesca Patti, in rappresentanza del dirigente scolastico Ascenzo Vinciguerra, per constatare il completamento dei lavori di ripristino della recinzione che divide la scuola dal campo sportivo adiacente.

L’opera, realizzata dal Dipartimento Manutenzioni, ha previsto la ricostruzione del muretto perimetrale e l’installazione di una nuova rete di 300 metri che ora separa in maniera chiara i due ambienti. Un intervento mirato – spiegano dal Comune – a evitare utilizzi promiscui e a garantire maggiore sicurezza a studenti, famiglie e sportivi che frequentano quotidianamente l’area.

“Ancora una volta l’amministrazione ha dato una risposta concreta alle esigenze della comunità locale,” ha dichiarato l’assessore Chiarato. “La scuola e il campo sportivo, dove questa estate si è svolto il bellissimo Torneo delle Contrade patrocinato dal Comune, rappresentano due presidi fondamentali per Borgo Sabotino e meritano la massima attenzione.”

L’assessore ha poi rivolto un ringraziamento al vicesindaco Massimiliano Carnevale, delegato ai Lavori Pubblici, alla dirigente del Dipartimento Manutenzioni Micol Ayuso, all’architetto Angelo Marafini e all’assessore all’Istruzione Francesca Tesone per la collaborazione e il sostegno all’intervento.

Un tassello in più nel percorso di riqualificazione e cura delle strutture scolastiche e sportive del borgo, da anni punto di riferimento per la comunità e oggi al centro di un’attenzione amministrativa sempre più mirata e concreta.