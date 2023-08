Borgo Sabotino, weekend di finali del Beach Bocce 2023

Borgo Sabotino questo weekend, è pronta per ospitare le finali nazionali del circuito federale del Beach Bocce 2023.

L’evento tricolore è in programma sabato 2 e domenica 3 settembre al Distaccamento dell’Aeronautica Militare sulla Strada Lungomare 264, a Foce Verde, con l’autorizzazione del Comandante della 4^ Brigata di Borgo Piave, il Generale Sandro Sanasi. Si assegneranno due titoli italiani della specialità: individuale e coppia. Ai nastri di partenza ci saranno 56 atleti, che si sono aggiudicati le tappe regionali: 24 individualisti e 16 coppie.

Il tour nazionale del Beach Bocce, organizzato dalla Federazione Italiana Bocce, ha toccato tra luglio e agosto numerosi lidi in tutta Italia.

Sulle spiagge del Belpaese tante persone, più esperte o alla prima esperienza, giovani e meno giovani, donne e uomini, si sono cimentate, durante l’estate, nella specialità da spiaggia.

Le parole del presidente federale Marco Giunio De Sanctis:

“Le bocce in spiaggia rappresentano il miglior veicolo promozionale per il nostro movimento sportivo. La FIB è riuscita a trasformare uno dei giochi più diffusi sulla spiaggia in uno sport a tutto tondo, che mette in palio il titolo nazionale della specialità”.

Il presidente e il Consiglio federale puntano molto sul Beach Bocce. De Sanctis, la scorsa primavera, ha sottoscritto un protocollo d’intesa col presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, per favorire politiche promozionali congiunte del Beach Bocce e del Beach Volley. E da quell’accordo, la stagione 2023 del Beach Bocce è stata aperta a Montesilvano, in provincia di Pescara, in una kermesse disputata in contemporanea a una tappa Gold del campionato italiano di Beach Volley.

Il presidente De Sanctis dichiara:

“Tutti hanno giocato a bocce sulla spiaggia e credo che il nostro movimento, grazie al Beach Bocce, potrà aprirsi ancor di più all’esterno, favorito anche dalla sua maggiore semplicità. Il prossimo passo sarà quello di implementare l’attività per tutto l’anno con la predisposizione di campi con la sabbia nei bocciodromi e negli impianti sportivi.

Ringrazio il referente nazionale del Beach Bocce, Gregorio Gregori, il presidente della FIB Lazio, Flavio Stani, il delegato FIB Latina, Pompeo Porcelli, il Comune di Latina e i partner territoriali con in testa l’OPES, per l’organizzazione di questo atteso evento, col quale chiuderemo anche la lunga estate della FIB, in attesa di un finale di stagione con diversi eventi tricolori, individuali e a squadre, di Raffa, Volo, Petanque, Boccia Paralimpica e Bocce Paralimpiche”.