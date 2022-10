Borgo San Michele, cade nel piazzale della scuola: trauma cranico per una bambina

Durante la ricreazione è caduta nel piazzale della scuola. Trauma cranico e contusioni varie per una bambina di prima elementare. E’ successo presso la scuola Mazzini di Borgo San Michele, martedì mattina, ma la notizia è uscita questa mattina, dopo un necessario periodo di osservazione presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Fatti raccontati proprio dalla mamma, molto conosciuta nel borgo, che fa ancora fatica a riprendersi dallo spavento. “Sono stata chiamata dalla maestre e quando sono arrivata ho visto mia figlia in lacrime in braccio ad una maestra. Aveva il ghiaccio in testa ed un bernoccolo grande quanto una palla da tennis. In ospedale è stato riscontrato un trauma cranico e escoriazioni sulla gamba destra”.

Dimissioni protette per la piccola, visitata successivamente anche dal pediatra. “Viso e la gamba lividi, tanta paura, ma fortunatamente è fuori pericolo – commenta la mamma che poi aggiunge – . Quel piazzale sta così da tanto tempo ed è un pericolo per tutti. Mi auguro che venga sistemato al più presto. Mia figlia ha rischiato di battere la tempia, con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate. Ringrazio le maestre per il primo soccorso prestato”.