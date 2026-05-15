Borgo San Michele, il nuovo parco giochi intitolato a San Carlo Acutis

Lunedì sarà una giornata importante per Borgo San Michele, pronta ad inaugurare il nuovo parco giochi presso l’area del Centro Sociale e dell’asilo Madonna di Fatima.

Il nuovo punto d’incontro per tanti piccoli cittadini sarà intitolato alla memoria di San Carlo Acutis, cui è stata dedicata una scultura del volto in bassorilievo in marmo, la quale sarà benedetta durante la stessa cerimonia.

Alla mattinata, che prenderà luogo a partire dalle ore 9:45, parteciperanno anche il sindaco Celentano e, in collegamento in videoconferenza, la signora Antonia Salzano, mamma di San Carlo Acutis.