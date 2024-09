Borgo Santa Maria, maltempo: senza corrente da due giorni

Senza energia elettrica da oltre 48 ore per colpa del maltempo. Grandi disagi per sette famiglie ed un’azienda di trasporti a Borgo Santa Maria, frazione a confine tra i comuni di Latina e Nettuno. Dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta giovedì mattina sul territorio pontino, c’è ancora chi paga le conseguenze dei danni delle piogge torrenziali.

Come nel caso di chi abita in via Santa Maria, nell’omonimo Borgo. Nonostante la segnalazione ad Enel e alle forze dell’ordine, sette famiglie stanno vivendo senza energia elettrica con tutte le conseguenze del caso: derrate alimentari andate a male nei freezer e congelatori, cene a lume di candela o con lampade di emergenza, cancelli automatici sbloccati manualmente, docce con l’acqua fredda ed altri inconvenienti ancora.

Oltre al danno, si unisce la beffa che il servizio è stato ripristinato in tutto il Borgo, fatta eccezione per queste utenze, che fanno dal civico 296 a salire. Eppure sul sito del gestore del servizio elettrico risulta che il guasto è stato risolto.

Sicuramente i cavi della linea elettrica sono stati liberati dai rami caduti per il forte vento (altri ne sono stati tagliati preventivamente) e riparate le parti di cavi lesionate. Nonostante questo, le sette famiglie continuano ad aspettare in un clima di crescente rabbia ed esasperazione.