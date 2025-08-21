Borgo Santa Maria resta isolato, il consigliere Scalco:”Bisogna far presto”

Prima la chiusura del ponte che collega alla Pontina, ora quella a causa della fuga di gas di quello che praticamente lo collega con la città di Latina. Sono ore di apprensione per il Borgo di Santa Maria, in trepidante attesa che i tecnici possano effettuare tutte le verifiche del caso sulla struttura che lo collega con l’arteria che porta al cuore della città di Latina. A schierarsi con la popolazione il Consigliere Comunale e Provinciale Renzo Scalco, al fianco delle attività commerciali e artigiane del Borgo, oltre che naturalmente a tutta la collettività come ha fatto dalle prime ore del tragico evento.

“Bisogna far presto – queste le parole di Scalco – il Borgo sta già subendo la chiusura del ponte che lo collega alla Strada Pontina, che ha messo in ginocchio la già fragile economia di Santa Maria, oggi non possiamo che essere celeri nelle soluzioni da adottare”

L’intervento di Scalco si colloca nella veste di rappresentante dell’Associazione di categoria UAI Unione Artigiani Italiani e delle PMI, sempre attenta alle tematiche del Tessuto produttivo locale, sempre attenta alle necessità delle imprese.

La chiusura del ponte sulla Ninfina, stando ai dati forniti dalle imprese del Borgo ha portato perdite di fatturato notevoli, con il reale rischio di chiusura di quelle che operano con il passaggio, in special modo nella stagione estiva.

“Mi adopererò come del resto sto già facendo a tutti i livelli Istituzionali e vi posso garantire che non resterete soli, né isolati dal resto della Città e del Territorio” ha concluso.