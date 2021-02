Borgo Vodice, concluso il restyling della palestra scolastica

Sono terminati i lavori volti alla messa in sicurezza della palestra scolastica di Borgo Vodice, che potrà tornare ad essere fruibile da alunni e dalle associazioni sportive per le attività pomeridiane.

Un vero e proprio restyling costato poco più di 96mila euro che ha interessato l’intera struttura a cominciare dal rifacimento dell’intera pavimentazione ora impermeabilizzata, antiscivolo e antiurto. A seguire, la sostituzione dei controsoffitti, stuccatura, tinteggiatura, messa dei battiscopa, cambio della rubinetteria, delle piastrelle, sanificazione con acido di sanitari e locali spogliatoi, installazione motorizzata di 8 infissi, sistemazione delle porte e applicazione di zanzariere, sanificazione generale di fine lavori come da prescrizioni anti Covid-19.

La palestra prima di questi interventi è stata anche oggetto del rifacimento e messa a norma degli impianti elettrici. Per tali lavori di ristrutturazione appena terminati, l’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento di 33.600 euro nell’ambito del bando regionale sull’impiantistica sportiva denominato “Pronti, Sport, Via!”.

“Sono ben felice che la palestra torni a disposizione degli studenti dei due istituti comprensivi del territorio e di riconsegnare loro una struttura fruibile a 360 gradi in assoluta sicurezza e senza disagi – commenta il sindaco Giada Gervasi – Da un progetto iniziale di 40mila euro, grazie al lavoro sinergico degli Uffici e del consigliere con delega ai lavori pubblici Sandro Dapit, siamo arrivati ad aggiornare l’esecutivo stanziando oltre il doppio della somma preventivata in precedenza. Questo ha richiesto tempi di indagine, di iter amministrativi e di realizzazione dei lavori più lunghi, ma si è voluto realizzare interventi duraturi nel tempo al fine di evitare sperpero di denaro pubblico e future e successive interruzioni della fruibilità della struttura. È bene ricordare che questa palestra, come altre strutture comunali, scuole comprese, per decenni non hanno ricevuto la necessaria manutenzione ordinaria”.