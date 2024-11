Boscaglia: “Dobbiamo lavorare su testa, fisico e tattica per ripartire”

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 subita dal Latina sul campo del Trapani, il tecnico Roberto Boscaglia ha commentato con lucidità la prestazione dei suoi, analizzando le difficoltà emerse in campo e indicando la strada per il futuro.

Sugli errori difensivi:

“Siamo partiti bene, ma i troppi errori, anche dovuti alla pressione del Trapani, ci hanno penalizzati. Abbiamo cercato di impostare da dietro, ma avremmo dovuto essere più incisivi, soprattutto sulle fasce. I loro gol sono arrivati in momenti chiave, e questo ha complicato tutto.”

Sull’approccio mentale:

“Non è stato timore, ma rispetto per una squadra forte. Però abbiamo perso alcune certezze dopo la sconfitta di domenica scorsa. Non siamo stati aggressivi nei contrasti, e questo ci ha messo in difficoltà contro un avversario che ha sfruttato bene i nostri errori.”

Sul modulo:

“Il modulo va adattato alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Gli infortuni e le squalifiche ci hanno complicato la situazione, ma stiamo cercando la soluzione migliore per esprimere al meglio il potenziale della squadra.”

Sul futuro:

“Dobbiamo ripartire lavorando, analizzando con serenità gli errori e ritrovando fiducia. Non possiamo permetterci di farci frenare da una partita sbagliata. La squadra ha margini di miglioramento, ma serve maggiore consapevolezza e determinazione.”

Sulla mancanza di reazione:

“Non siamo stati efficaci, soprattutto dopo il primo gol. Avevamo gli spazi per far male, ma non li abbiamo sfruttati. Questo è un aspetto su cui dobbiamo assolutamente migliorare.”

Sulla preparazione della gara:

“Ci aspettavamo che il Trapani potesse cambiare qualcosa nel modulo, ma il problema è stato il nostro approccio. Loro sono stati più rapidi e concreti, noi invece non siamo riusciti a contrastarli.”

Conclusione:

“Adesso bisogna lavorare tanto, su ogni aspetto: mentale, fisico e tattico. Parleremo con i ragazzi, analizzeremo gli errori e capiremo cosa migliorare. È l’unica strada per crescere.”

Il Latina è atteso da un mese cruciale, e Boscaglia sa bene che la squadra dovrà alzare il livello delle prestazioni per invertire la rotta e cercare punti preziosi in vista del mercato di gennaio.