Boscaglia parte col botto, il Latina espugna il Massimino di Catania

Sacrificio, lotta, cuore ed un allenatore che oggi, alla prima sulla panchina nerazzurra, ha dimostrato già quanto vale. E’ più che buona la prima di Roberto Boscaglia sulla panchina della società del Latina. I nerazzurri, quasi un mese dopo dalla vittoria di Avelino, tornano a trionfare e lo fanno per 0-1 in uno dei stadi più difficili di questo girone C. Di fronte ai 16mila del Massimino di Catania, Di Livio e compagni, dopo un primo tempo di studio e tatticismo, trovano il vantaggio al 15esimo della ripresa grazie all’imbucata di Ercolano che, complice un errore difensivo di Ierardi, mette il pallone alle spalle di Bethers. Non poteva partire meglio la nuova era targata Boscaglia, ma non c’è tempo per festeggiare. Giovedì alle 18.30al Francioni arriva il Monopoli, altra squadra in salute e se si può dire vera e propria sorpresa di questo girone C.

La cronaca

Il primo tempo vede il Catania partire con un possesso palla insistente, ma incapace di trovare varchi nella difesa organizzata del Latina, guidato da Roberto Boscaglia al suo esordio in panchina. I pontini si dimostrano compatti e aggressivi nel pressing, riuscendo a tenere testa ai rossazzurri e creando anche qualche occasione interessante, come quella al 14’ di Improta, che sfiora il vantaggio. Il Catania tenta di rispondere con qualche affondo, ma le reti rimangono inviolate, chiudendo i primi 45 minuti sullo 0-0, risultato che appare giusto e riflette l’equilibrio visto in campo.

Il secondo tempo si apre con una grande occasione per il Latina al 49’, con Petermann che impegna seriamente Bethers. La partita sembra accendersi e il Catania prova a reagire, ma si vede annullare due reti per fuorigioco di Inglese nel giro di pochi minuti. La svolta arriva al 60’, quando una ripartenza fulminea permette a Ercolano di trafiggere Bethers e portare in vantaggio i pontini, segnando il quinto gol stagionale per il Latina e il primo subito dalla difesa del Catania in casa. Il Massimino è incredulo, ma i padroni di casa non demordono e iniziano a spingere con ancora più intensità, trovando però un Latina ben disposto a difendersi e pronto a ripartire.

Nel finale di gara, il Catania tenta l’assalto con tutte le forze, sostenuto dai 16.000 tifosi presenti. Gli etnei mettono sotto pressione la difesa del Latina, che però resiste con ordine e disciplina. Zacchi salva il risultato all’83’ con una parata decisiva su Inglese e il Latina riesce a chiudere la partita senza subire reti, gestendo al meglio gli ultimi minuti e sfruttando ogni occasione per far scorrere il tempo. Dopo sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio che decreta la vittoria del Latina per 1-0.