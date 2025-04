Boscaglia tradito dal “suo” Trapani: il Latina sceglie la via dell’esonero

In una giornata grigia, forse più di tante altre anche per fattori extra campo, il Latina Calcio, in silenzio stampa dopo la cocente sconfitta con il Trapani, ha deciso di sollevare Roberto Boscaglia dal ruolo di allenatore della prima squadra. Con lui, la società ha esonerato anche il suo vice, Antonio Capodicasa.

Momentaneamente, la formazione pontina è senza guida tecnica, con il nuovo mister che sarà nominato nel corso della settimana entrante.

Di seguito, il comunicato del Latina Calcio: “Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato Roberto Boscaglia dall’incarico di allenatore della prima squadra e Antonello Capodicasa dal ruolo di allenatore in seconda. La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso nel corso della loro esperienza in nerazzurro e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova guida tecnica”