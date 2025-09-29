Botte, calci e morsi alla ex ragazza: arrestato un 21enne di Latina

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dalla polizia dopo una violenta aggressione consumata nella notte ai danni della sua ex ragazza.

La donna, sua coetanea, è stata protagonista di un’aggressione a suon di morsi, calci e pugni perpetrata dall’uomo, che l’ha poi minacciata con un coltello.

Al termine della sfuriata – come riporta anche il quotidiano Latina Oggi – la giovane ha poi convinto il ragazzo a farsi portare all’ospedale, dove la donna ha firmato una ricostruzione dei fatti completamente diversa. A poco è bastato motivare il tutto come una semplice lite tra ragazze, con i sospetti che sono immediatamente ricaduti sul 21enne.

L’allarme è stato dato al 112 dagli stessi sanitari, che hanno avvisato gli agenti di polizia. Dalle prime indagini è emerso che i due si erano incontrati casualmente nel cuore di Latina ed è lì che il ragazzo avrebbe dato inizio alla sua furia, già con le prime percosse arrivate a bordo strada, prima di obbligare la giovane a seguirla fino a casa sua, dove il ragazzo ha poi dato il peggio di sé, arrivando a lanciarle contro un coltello che le ha causato un’importante ferita alla testa.