Botte, minacce e abusi all’ex moglie: arrestato uno straniero a Cisterna

Violenze, minacce e insulti continui all’ex moglie, a finire in manette un cittadino straniero di Cisterna arrestato dagli agenti del Commissariato locale.

Le continue vessazioni e le continue violenze hanno portato la donna, ormai esausta, a denunciare l’ex marito permettendo così ai poliziotti di verificare e portare a termine le indagini.

Tali violenze, riferite dalla donna come consistenti principalmente in percosse e minacce di morte, sarebbero insorte già dal 2018 anche in presenza della figlia minore, quali conseguenza dell’eccessivo uso di alcol. La furia dell’uomo si rivolgeva talvolta anche contro le porte di casa e varie suppellettili, distrutte nei momenti di raptus. Le querele sporte erano inoltre corredate da certificazioni mediche attestanti le lesioni riportate a seguito delle percosse. Infine, in due circostanze, l’uomo avrebbe cercato di abusare sessualmente di lei, palpeggiandola nelle parti intime sebbene ostacolato dalla resistenza della vittima. L’uomo è stato tradotto presso il carcere di Latina.