Botte tra senzatetto in via Piave a Latina, due feriti e tre denunce

È stato necessario l’intervento della polizia, con il supporto dei carabinieri, per placare una violenta rissa scoppiata nel primo pomeriggio di oggi in via Piave a Latina, proprio di fronte al supermercato “Eurospin”. Protagonisti della zuffa due cittadini indiani e tre ragazzi di nazionalità bulgara, tutti senzatetto.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 14 i due uomini indiani, che vivono in un rifugio di fortuna nei pressi del discount e chiedono l’elemosina all’ingresso, sarebbero stati aggrediti da tre giovani bulgari che invece trovano riparo all’interno dell’ex stabilimento industriale Pozzi Ginori di Borgo Piave.

Come riportato anche dal quotidiano Latina Oggi, i due feriti, colpiti soprattutto al volto e in varie parti del corpo, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale. I tre aggressori, invece, sono stati accompagnati in questura, dove sono stati denunciati per lesioni aggravate. Le potenziali armi utilizzate dagli uomini non sono state rinvenute, ma i segni lasciati sui corpi delle vittime fanno pensare all’utilizzo di oggetti contundenti.

Sulle cause dello scontro sono in corso accertamenti. Secondo quanto riferito dai cittadini indiani, il litigio sarebbe nato da un episodio precedente: alcuni giorni fa avrebbero sorpreso i bulgari a rubare oggetti all’interno del loro rifugio. Dopo una prima lite, la situazione sembrava rientrata, ma l’incontro di oggi avrebbe riacceso la tensione, sfociata in violenza. I ragazzi bulgari, dal canto loro, hanno minimizzato l’accaduto, sostenendo di essere stati aggrediti mentre si stavano recando in centro in bicicletta.