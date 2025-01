Botte tra stranieri a Latina, l’ennesimo episodio al Villaggio Trieste

La città di Latina ha fatto da sfondo per l’ennesima volta ad un episodio di violenza tra stranieri. La rissa è avvenuta ieri sera nella zona di Villaggio Trieste dove sei sette persone, armate di bottiglie di vetro, si sono affrontate tra loro.

Erano da poco passate le 17.30 quando gli ormai esausti residenti hanno lanciato l’allarme alla sala operativa del numero unico d’emergenza. Sul posto in pochi minuti sono arrivate le pattuglie di Polizia e Carabinieri, ma degli aggressori nessuna traccia. Le forze dell’ordine hanno trovato sul posto solamente un cittadino di nazionalità nigeriana, che aveva rimedito una ferita da taglio ad una mano. Per lui si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza, che lo ha trasportato al Goretti per le cure del caso. Lì è stato ascoltato dagli inquirenti ma, visibilmente alterato e in stato confusionale, non ha saputo ricostruire quanto accaduto.