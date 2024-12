Botti vietati a Latina per Capodanno, arriva l’ordinanza del sindaco

E’ stata emessa dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, l’ordinanza comunale con cui si vietano i fuochi d’artificio e botti per la notte di Capodanno: “Dal 31 dicembre 2024 fino al 1 gennaio 2025 – si legge – è in vigore un divieto assoluto su tutto il territorio comunale di Latina riguardo all’utilizzo e all’accensione di fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili artifizi pirotecnici che producono rumori ed emissioni sonore.I trasgressori di questa ordinanza saranno soggetti a sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 25 euro fino a un massimo di 500 euro. Inoltre, nel caso in cui l’episodio assuma rilievo penale, è prevista anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.Il provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune di Latina. Inoltre, sarà trasmesso per competenza alla Questura di Latina, alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell’Ordine. Questo divieto si inserisce in un contesto più ampio di sicurezza e tutela della quiete pubblica durante le festività, mirato a garantire un Capodanno sereno per tutti i cittadini.