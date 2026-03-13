Boxe, la fase regionale dei campionati italiani U19 passa per il Palaboxe

La fase regionale dei Campionati Italiani Under 19 farà tappa al Palaboxe di via Aspromonte. La Boxe Latina è stata infatti indicata dal Comitato Regionale della Federazione Pugilistica Italiana tra le società incaricate di organizzare la prima parte della manifestazione che porterà all’assegnazione dei titoli tricolori, competizione nella quale la società pontina si è distinta negli ultimi anni.

Le giornate di gara sono fissate per sabato 14, domenica 15 e sabato 21 marzo, con qualificazioni e finali delle diverse categorie di peso Under 19, sia maschili che femminili. Sul ring del Palaboxe saliranno atleti provenienti da numerose società della provincia di Latina e dell’intero Lazio, con incontri in programma ogni giorno a partire dalle 16.

Nella giornata inaugurale, la Boxe Latina sarà presente con un match fuori torneo della categoria U15 46 chili: sul ring Matteo Ciotti affronterà Alessio Ungureanu della Parisi Boxe in un derby tra le due società più in vista del capoluogo. Domenica 15 toccherà invece a Mattia Turrin, categoria 65 chili e campione d’Italia da cinque edizioni consecutive, che nei quarti di finale affronterà il vincente tra Dario Mancino della Knock Out e Alessandro Giacoia della New Versus.