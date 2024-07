Boxe Latina, al via l’avventura europea di Banja Luka

C’è molta Boxe Latina nella spedizione azzurra agli European Boxing Championships Schoolboys e Schoolgirls. Le due rappresentative azzurre sono a Banja Luka in Bosnia Erzegovina, sede della kermesse in programma dal 3 al 10 agosto. Aurora Turrin, 51 kg, fa parte della nove atlete, dai 38 ai 64 kg, convocate dal direttore tecnico Valeria Calabrese, mentre i maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin sono da tempo parte integrante dello staff del direttore tecnico “Sparviero” Patrizio Oliva. In pieno clima olimpico, si inserisce l’appuntamento dedicato alle promesse del pugilato italiano, nella fascia di età che va dai 13 ai 14 anni.

Per Aurora Turrin la convocazione in azzurro, al suo terzo appuntamento agonistico internazionale, sugella un felice avvio di carriera, caratterizzato da un titolo di Campionessa Italiana e dieci vittorie in dieci incontri, durante i quali, nel suo percorso di crescita fisica e tecnica, ha avuto modo di affrontare e battere sue attuali compagne di Nazionale, come Jennifer Targaglione (46 kg) e Morena Stifani (48 kg).

Dieci match da agonista disputati nell’arco di nememno un anno, avendo iniziato a combattere a novembre 2023. C’è nel suo curriculum a livello giovanile anche il titolo di Campionessa Italiana Sparring Io nel 2022.

Tornando alla ribalta internazionale, Aurora Turrin ha affrontato Alice David, nel dual match per club Italia vs Romania al PalaBoxe di Latina a dicembre 2023 e più recentemente, dal 24 al 26 maggio scorsi, nel Round Robin di Assisi, l’ungherese Laura Dorkò, la serba Lenka Novkov e Morena Stifani, contro cui ha combattuto anche nella finale dei Campionati Italiani. Prima della partenza in Bosnia Erzegovina, ha sostenuto un lungo periodo di ritiro a Montesilvano.

Tra Latina e Formia invece si è divisa nel periodo di preparazione la Nazionale Italiana Schoolboy, che nel capoluogo pontino ha disputato dall’11 al 13 luglio un Round Robin tra Italia, Bulgaria e Croazia. Undici i ragazzi selezionati da Oliva, dai 40 ai 66 kg.

Adesso il lavoro svolto avrà come giudice inappellabile il ring dello Sport Hall Borik.