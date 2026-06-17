Boxe Latina, applausi al vivaio: i piccoli atleti si qualificano per Coppa Italia e Trofeo CONI

Dopo avere festeggiato il terzo Titolo Italiano di Aurora Turrin, che ha vinto anche il round robin con la nazionale azzurra Under 17 in Polonia, la Boxe Latina applaude forte i piccoli del vivaio. Al PalaBoxe di via Aspromonte si è svolto il Torneo Regionale di Sparring Io, in cui si è laureata Campionessa Regionale Deva Cardinali, nella categoria Canguri – 55 kg. La stessa competizione è valsa il pass al prossimo Trofeo CONI per gli Allievi Alessio Fruggiero (-40 kg) e Gabriel Basso (-60 kg).

I piccoli atleti della Boxe Latina rappresenteranno il Lazio a Bari dal 4 al 7 ottobre. Nella rappresentativa del Lazio ci saranno altri due atleti della Boxe Latina, la coppia di Canguri Matteo Panzironi e Matteo Ciprian Ferariu, che parteciperà alla Coppa Italia Giovanile a Roseto degli Abruzzi in programma questo fine settimana, il 20 e 21 giugno.

Il 21 giugno inoltre la Boxe Latina prenderà parte con i suoi atleti alla palestra Casalbruciato, in occasione dei Campionati Regionali di Gym Boxe.

Grande soddisfazione espressa dal presidente della Boxe Latina, Maria Stella Prezioso: “Siamo fieri e orgogliosi dei nostri piccoli campioni che avranno l’onore di rappresentare il Lazio ai tornei nazionali. Un traguardo importante, frutto di impegno, passione e sacrificio. Ma il nostro orgoglio va anche a tutti gli altri atleti che, giorno dopo giorno, frequentano la palestra con costanza, dedizione e voglia di migliorarsi. Ogni percorso merita riconoscimento e ogni ragazzo è parte fondamentale della nostra squadra.

Un sentito ringraziamento va ai genitori, che ogni anno continuano a rinnovarci la loro fiducia, permettendoci di accompagnare i loro figli nella crescita sportiva e personale. Siamo una grande famiglia, fondata sui valori dell’educazione, del rispetto e della condivisione. Ora i nostri piccoli atleti possono godersi le meritate vacanze estive, pronti per ripartire a settembre con nuove sfide e nuovi obiettivi”.