Boxe Latina, Aurora Turrin a caccia del terzo titolo italiano consecutivo

Nuovo appuntamento tricolore per Aurora Turrin, protagonista nel weekend ai Campionati Italiani Under 17 di pugilato in programma a Chianciano Terme dal 29 al 31 maggio.

L’atleta della Boxe Latina, impegnata nella categoria 52 kg, andrà a caccia del terzo titolo italiano consecutivo. Il sorteggio previsto venerdì mattina definirà il tabellone del torneo, mentre domenica si svolgeranno le finali al Pala Montepaschi con l’assegnazione delle canotte tricolori.

Nel lotto delle partecipanti figurano anche Claudia Binasco della Boxe Team Tranchina, Rebecca Rossitto della Pugilistica Vincenzo Rossitto, Filomena Pasquarella dell’Energy Boxe Caserta Team Coppola e Carolina Famoso della Extreme Martial Academy & Fitness.

Aurora Turrin arriva all’appuntamento forte di uno score di 27 vittorie, 3 sconfitte e un no contest, oltre al recente successo conquistato a Gallipoli nel Trofeo Under 17 “Ring dei Due Mari”, dove ha superato le polacche Patricia Luczak e Amelia Urban.

Intanto continua anche l’attività internazionale del maestro Rocco Prezioso, presente nello staff della Nazionale Under 15 maschile impegnata in Ungheria al torneo “Gergely Bornemissza Memorial”.

Sul fronte organizzativo, la Boxe Latina ospiterà inoltre il 14 giugno al PalaBoxe la fase regionale del Torneo Nazionale Sparring IO, dedicato alle categorie giovanili Canguri e Allievi.