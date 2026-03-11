Boxe Latina, Aurora Turrin conquista anche il torneo “Alberto Mura”: nuova convocazione in Nazionale

Aurora Turrin entra nell’albo d’oro del Torneo Italia “Alberto Mura”. La giovane pugile della Boxe Latina ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 52 kg Under 17 nella competizione disputata a Roseto degli Abruzzi, aggiungendo un altro prestigioso risultato alla sua già ricca bacheca.

Un successo che riporta il nome della società pontina tra i protagonisti della manifestazione, dopo le vittorie ottenute negli anni scorsi da Loris Manolito Leone (2018 e 2021), Derek Fé (2021) e Mattia Turrin (2021). Con i maestri Mirco Turrin e Rocco Prezioso all’angolo, Aurora si è presentata al torneo forte dei due titoli consecutivi ai Campionati Italiani e dell’esperienza maturata nei Round Robin internazionali.

Il percorso della pugile pontina è iniziato dai quarti di finale, superati per walkover contro Asia Materazzo della New Boxe 2010. Una volta superato il primo ostacolo, è arrivata una vittoria netta e convincente sul ring contro Benedetta Lucia Salemi della Pugilistica Rossitto.

Nella finale del triangolare Aurora si è trovata di fronte un’altra atleta siciliana, Alexandra Serena Sinagra della Lanza Boxe, riuscendo a conquistare la vittoria che le ha consegnato il titolo. Un successo arrivato in parallelo con quello di Vittoria Milani della Roccapriorese nella categoria 46 kg, la sua “gemella del gong”, come vengono soprannominate le due atlete nell’ambiente pugilistico.

La spedizione laziale ha complessivamente ben figurato in Abruzzo, conquistando nove medaglie d’oro nelle 48 competizioni di categoria, tra maschili e femminili, che hanno visto la partecipazione di circa 150 atleti provenienti da tutta Italia.

Un fine settimana da incorniciare anche per la Boxe Latina, che secondo le classifiche di merito 2025 stilate dalla Federazione Pugilistica Italiana risulta la prima società del Lazio e la dodicesima in Italia su circa 1500 società pugilistiche. Una graduatoria che tiene conto dei risultati sportivi, degli eventi organizzati e dell’attività del settore giovanile.

Questo il commento della società: “Un risultato straordinario, che ci riempie di orgoglio e che vogliamo dedicare a tutti voi: atleti, famiglie, tecnici, collaboratori e sostenitori, che ogni giorno credono in questo progetto e ci accompagnano nel nostro percorso. Dal profondo del nostro cuore grazie perché questo traguardo non è solo nostro, ma è di tutti Noi. Siamo una bellissima realtà, ma soprattutto una grande famiglia, quella della Boxe Latina”.

Nel frattempo per Aurora Turrin è arrivata anche una nuova convocazione in Nazionale. L’atleta pontina è infatti impegnata in questi giorni nel ritiro al Centro Sportivo della Cecchignola, che si concluderà il prossimo 18 marzo.