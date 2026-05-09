Boxe Latina: Aurora Turrin è una furia a Gallipoli, ora mirino sugli Italiani

Il ring di Gallipoli si tinge d’azzurro e parla la lingua della Boxe Latina. Aurora Turrin ha chiuso nel migliore dei modi il “Torneo dei Due Mari”, una prestigiosa vetrina internazionale che ha visto la Nazionale Italiana Under 17 sfidare i talenti della Polonia.

In vista dei Campionati Italiani Under 17 (in programma a Chianciano Terme dal 29 al 31 maggio), la Turrin ha dimostrato uno stato di forma eccezionale. Nella categoria 52 kg, l’atleta pontina ha superato con verdetti convincenti avversarie del calibro di Patricia Luczak e, soprattutto, Amelia Urban, già due volte Campionessa Europea.

Questi successi proiettano Aurora verso la fase nazionale con una consapevolezza rinnovata: la Turrin cercherà infatti di difendere il titolo, puntando al terzo oro consecutivo. Un percorso che condivide idealmente con l’altra laziale Vittoria Milani (46 kg, Life Center), anche lei reduce da ottime prestazioni in Puglia.

Per la loro incredibile media successi e la sincronia nei risultati, l’ambiente pugilistico le ha già ribattezzate le “gemelle del gong”.

Non solo Turrin. La Boxe Latina punta a portare una delegazione nutrita alle finali tricolori. Domani sarà il turno di altri due talenti del vivaio impegnati nelle fasi interregionali contro i campioni della Toscana:

• Maicol Pellagri (50 kg): sfiderà Dario Fabbrizzi.

• Pietro Marrocco (70 kg): se la vedrà con Nicolò Battaglia.

Si è interrotto invece il cammino di Guglielmo Morelli (46 kg), che nonostante una prova generosa è stato battuto ai punti da Gleon Losha. Per lui restano gli applausi della società per la crescita mostrata sul ring.