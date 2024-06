Boxe Latina, Aurora Turrin verso gli Europei dopo le vittorie agli Italiani e al Round Robin

Si arricchisce il palmares di Aurora Turrin, che dopo i Campionati Italiani di Roseto degli Abbruzzi, ha vinto anche il torneo internazionale Round Robin a Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, presso il Centro Tecnico Federale FPI. Una sfida a quattro, in cui la Schoolgirl 51 kg ha centrato tre vittorie su tre, in tre match convincenti, che portano il record a dieci incontri ed altrettanti successi.

Prima vittoria ai punti al cospetto dell’ungherese Laura Dorkò, il secondo contro Lenka Novkov, atleta Serba alla seconda ripresa. Terza ed ultima sfida, che sapeva di rivincita, con Morena Stifani della Beboxe Copertino. Era infatti il remake della finale dei Campionati Italiani, che Aurora Turrin si è aggiudicata superando ai punti l’avversaria pugliese. Stesso risultato confermato anche al Round Robin. La vittoria di Assisi rappresenta un significativo step in vista delle convocazioni che il responsabile tecnico della Nazionale Schoolgirl e Junior, Valeria Calabrese, dovrà ultimare in vista dei Campionati Europei EUBC a Banya Luka, in Bosnia Erzegovina, dall’ 1 all’ 11 agosto.

È tornato dalla Nazionale Riccardo Papa, Junior 48 kg ed altro fresco Campione Italiano, reduce dal Training Camp Internazionale di Budapest. Una tappa di preparazione agli Europei di Sarajevo, che si svolgeranno dal 21 di questo mese fino al 3 luglio a Sarajevo, sempre in Bosnia – Erzegovina.

E’ iniziato un giugno importante per la Boxe Latina, anche per il settore giovanile e le altre riunioni ordinarie del settore agonistico. Si stanno per concludere i Criterium regionali, contest atletici e tecnici riservati ai piccoli dai 5 ai 12 anni, che affrontano prove di coordinazione, velocità, combinazioni al sacco. I punteggi acquisiti dai ragazzi del vivaio (categorie Cuccioli, Cangurini, Canguri, Allievi) consentiranno la qualificazione alla fase finale di Coppa Italia per regioni il 22 e 23 giugno a Roseto degli Abruzzi. Gli ultimi due Criterium si svolgeranno domani e sabato 8 Giugno al PalaBoxe di Latina.

Sabato 8 giugno, alle ore 15.00 sempre al PalaBoxe di Latina, si terrà la fase regionale del Torneo Nazionale di Sparring IO (pugilato con esclusione del contatto pieno), per le qualificazioni alla finale del Trofeo CONI che si svolgerà dal 3 al 6 ottobre a Catania: la celebrazione di tutti gli sport rivolta ad atleti Under 14. Competizione vinta da Aurora Turrin nel 2022.