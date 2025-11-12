Boxe Latina, Aurora Turrin vince in Bosnia e pensa agli Europei

Si torna a parlare di Campionati Italiani alla Boxe Latina, dove, dopo il secondo oro consecutivo di Aurora Turrin, fanno il tifo per Guglielmo Morelli e Mattia Turrin. Andiamo per gradi. Aurora Turrin, al titolo conquistato a Chianciano Terme nei 52 kg Under 17, ha aggiunto in bacheca l’oro internazionale nell’ Hakija Turalic Boxing Tournament 2025, che si è disputato alla Ramiz Salcin Arena di Sarajevo, in Bosnia Erzegovina. Nella finale ha battuto in un derby tutto italiano Serena Scalco. Il tempo di mettere piede giù dall’aereo e subito di nuovo ritiro con la Nazionale al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola. Obiettivo del responsabile tecnico Giulio Coletta valutare le atlete in ottica convocazione per gli Europei di Kienbamum in Germania, dall’8 al 18 dicembre. In caso di convocazione Aurora Turrin ripartirebbe dal bronzo conquistato nell’agosto del 2024 a Banja Luka, sempre in Bosnia Erzegovina.

Tornando ai Campionati Italiani, in questo fine settimana Guglielmo Morelli, 44 kg Under 15, è impegnanto delle fasi finali di Roseto degli Abruzzi, sul ring del Villaggio Lido d’Abruzzo. Per il pugile è il primo appuntamento di prestigio. Maestro all’angolo Mirco Turrin, reduce insieme all’altro maestro Rocco Prezioso dagli Europei di Budva (Montenegro) con l’Italia Under 15, guidata dal responsabile tecnico Patrizio Oliva. Il fine settimana successivo, dal 21 al 23 il Geovillage Sport di Olbia ospiterà i Campionati Italiani Under 19. Occhi su Mattia Turrin, categoria 60 kg che ambisce alla quinta medaglia d’oro consecutiva nella massima kermesse tricolore. Dopo aver trionfato sia nell’Under 15, che nell’Under 17, un eventuale successo nell’Under 19 lo collocherebbe nella galleria storica del pugilato pontino e italiano, impreziosendo ulteriormente la sua carriera, che lo vede imbattuto in Italia e con alle spalle una buona esperienza europea, punto di riferimento nelle varie Nazionali di categoria.