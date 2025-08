Boxe Latina, bronzo nella Coppa di Brandeburgo per Mattia Turrin

Medaglia prestigiosa nella 30° edizione del torneo di Francoforte. Tappa di avvicinamento agli Europei di Ostrava

Terzo bronzo internazionale per Mattia Turrin, reduce dalla prestigiosa Coppa di Brandeburgo, categoria Under 19, che quest’anno ha toccato quota 30 edizioni. Uno scenario suggestivo nell’arena dell’Olympic Training Center a Francoforte, sulle sponde del fiume Oder.

Quattro giorni di torneo, dal 30 luglio al 3 agosto sul ring della Stendaler Straße. Una maratona infininita cui hanno preso parte 174 pugili, provenienti da 19 nazioni, per un totale di 156 incontri. Nella categoria maschile 124 partecipanti in 18 categorie di peso, 50 le atlete divise in otto categorie.

L’Italia si è presentato con 17 atleti, portando a casa ben 10 medaglie (2 ori, 2 argenti e 6 bronzi).

Mattia Turrin, nei 60 kg ha avuto un debutto vittorioso quanto convincente negli ottavi di finale con il norvegese Amund Hoye Porthun. Successo ai punti.

Nei quarti di finale la vittoria è stata ancora più netta, avvenuta prima del limite, per abbandono del polacco Igor Soczowka.

La sconfitta è arrivata in seminifinale con l’azero Babayev Subhan, che è valsa comunque il podio.

Il record di Mattia Turrin sale a quota 67 match, di cui 62 vittorie, 4sconfitte (all’estero) e un verdetto di parità.

A fine maggio per Mattia Turrin un altro bronzo era arrivato dalla 74a edizione del Bornemissza Boxing Tournament della World Boxing, torneo internazionale che si è svolto ad Eger in Ungheria, cui hanno preso parte tutte le rappresentative azzurre: Italia Boxing Under 15, Under 17 e Under 19. Una kermesse atleti da 16 nazioni.

Per lo staff del tecnico responsabile Franco Federici, dalal tappa tedesca sono arrivate altre indicazioni utili in vista del prossimo appuntamento internazionale con gli Europei Under 19 che si svolgeranno ad Ostrava, nella Repubblica Ceca, dal 30 settembre al 9 ottobre.

Agli Europei Mattia ci ritorna con grandi ambizioni dopo il bronzo di Erzerum, in Turchia nel 2022, con la Nazionale Schoolboy (oggi Under 15), del responsabile tecnico Patrizio Oliva e i tecnici Mirco Turrin e Rocco Prezioso, maestri della Boxe Latina. Rappresentativa azzurra, che a sua volta disputerà gli Europei a Porec in Croazia, dal 27 ottobre al 5 novembre.