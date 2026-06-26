Boxe Latina, cinque pugili della Gym alle fasi nazionali

Ancora una pioggia di soddisfazioni e prestigiosi traguardi per il vivaio della Boxe Latina, che si conferma una delle realtà più dinamiche e vincenti del panorama pugilistico laziale. Gli atleti del capoluogo hanno brillato su più fronti nell’ultimo fine settimana, collezionando successi che spaziano dal settore giovanile fino alle qualificazioni tricolori.

A Roma, presso la palestra Casalbruciato 2.0, i ragazzi e le ragazze della Gym Boxe sono stati impegnati nella fase regionale dei Campionati Italiani. Il bilancio per la spedizione pontina è eccellente: ben 5 medaglie d’oro, un risultato straordinario che premia il grande lavoro, la costanza e la determinazione dimostrati ogni giorno in allenamento.

Questo successo spalanca le porte della fase nazionale, che si svolgerà dal 24 al 27 settembre a Sapri, in provincia di Salerno. A rappresentare la Boxe Latina ci saranno:

Alessandro Zangara (Under 15, 69 kg)

Angelica Giorgi (Under 19, 52 kg)

Laura Incze (Under 19, 57 kg)

Davide Zordan (Under 19, 52 kg)

Davide Rusisvili (Under 19, 57 kg)

Le buone notizie continuano sul fronte dei più giovani. A Roseto degli Abruzzi, inseriti nel Team Lazio per la Coppa Italia Giovanile, i “Canguri” Matteo Panzironi e Matteo Ciprian hanno affrontato le loro prove in maniera eccellente. Al di là del verdetto sportivo, i giovani atleti hanno vissuto un’importante esperienza in un clima di forte condivisione, crescita e sano divertimento.

L’attenzione si sposta ora sul prossimo fine settimana, interamente caratterizzato dalla fase finale del prestigioso Torneo delle Cinture Lazio, manifestazione organizzata dall’Abis Boxing Team presso la palestra di via delle Magnolie a Ladispoli.

Il programma vedrà domani sul ring Maicol Pellagri nei 50 kg per disputare la semifinale contro Flavio Sebastianelli (Silicella Boxe); il vincente sfiderà in finale uno tra Thomas Lido (Phoenix Gym) e Thomas Santarelli (Knockout). Ha già in tasca il pass per la finalissima, invece, Guglielmo Morelli, che dopo aver superato in semifinale Ahmad Londoulsi (Monteverde Boxe) si contenderà il trofeo contro Jacopo Paris della DNA.

Grande entusiasmo nelle parole della presidente della Boxe Latina, Maria Stella Prezioso:

“Complimenti ragazzi, ma un ringraziamento speciale va anche ai nostri tecnici, che con passione, competenza e dedizione seguono ogni giorno tutti i nostri atleti, dal settore giovanile agli amatori fino agli agonisti, senza lasciare indietro nessuno. Il loro lavoro rappresenta una parte fondamentale dei risultati che continuiamo a raggiungere dentro e fuori dal ring”.