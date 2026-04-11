Boxe Latina, Criterium al Palaboxe: riflettori sul vivaio

Il futuro della boxe passa per via Aspromonte. Domani, domenica 12 aprile, a partire dalle 15:30, il Palaboxe “Città di Latina” ospiterà il terzo Criterium Regionale, un evento interamente dedicato al vivaio giovanile che vedrà protagonisti circa 100 piccoli atleti tra i 5 e i 12 anni.

La tappa pontina rappresenta un passaggio fondamentale per la qualificazione alla Coppa Italia Giovanile, prevista a giugno a Roseto degli Abruzzi. La Boxe Latina scenderà in campo con ben 40 baby atleti, pronti a sfidarsi in prove psicomotorie, velocità al sacco, salto della corda e simulazioni sul ring (senza contatto).

Mentre il Palaboxe vibrerà per i più piccoli, la Boxe Latina sarà impegnata su altri due fronti caldi. A Roma (via Alberini), spazio allo Sparring Io con gli allievi Fruggiero e Marrocco, e alla Gym Boxe (contatto controllato) con una numerosa delegazione composta da Zangara, Caputo, Nardi, Zordan e Temporin.

Sullo stesso ring romano, cresce l’attesa per le fasi regionali dei Campionati Under 17: Pietro Marrocco (70 kg) cercherà il pass per la finale sfidando Israel Eferanena; Maicol Pellagri (50 kg) è già proiettato verso la finale del 25 aprile contro Carlos Coletti; Guglielmo Morelli (46 kg) salirà sul ring a Ladispoli il 26 aprile per la sua finale.

L’obiettivo per tutti i ragazzi dell’Under 17 è staccare il biglietto per la fase interregionale di Montecatini Terme (8-10 maggio), dove entrerà in gara anche la talentuosa Aurora Turrin