Boxe Latina: Dual Match Italia–Polonia Under 15 e Interregionali Lazio–Emilia Romagna

Settembre ad alta intensità per la Boxe Latina, che torna a riaccendere i riflettori sul ring di via Aspromonte con tre giorni di grande pugilato: dal 12 al 14 settembre, il capoluogo pontino ospiterà il Dual Match Italia–Polonia Under 15 e la riunione interregionale Lazio–Emilia Romagna.

Un appuntamento che segna la ripresa delle attività agonistiche e amatoriali della storica società nerazzurra, con eventi che uniranno spettacolo e valenza tecnica.

Il programma prevede il 12 e il 14 settembre il prestigioso confronto internazionale tra le selezioni Under 15 di Italia e Polonia, già protagoniste in passato a Latina in Piazza del Popolo. La nazionale azzurra, guidata dal responsabile tecnico Patrizio Oliva, sarà in raduno nel capoluogo dal 7 al 14 settembre, con lo staff completato dai maestri della Boxe Latina Mirco Turrin e Rocco Prezioso. L’obiettivo è la preparazione agli Europei di categoria, in programma a Porec (Croazia) dal 27 ottobre al 5 novembre.

In mezzo, il 13 settembre, spazio alla riunione interregionale Lazio–Emilia Romagna, con la partecipazione di numerose società pontine: Setia Sport, Sgrulloni Team, Boxe Minturno, DBT, Warrior Gym e Pisanti Team, oltre naturalmente alla Boxe Latina organizzatrice.

Tra gli incontri più attesi, quello che vedrà protagonista Mattia Turrin, bronzo a luglio alla Coppa di Brandeburgo nei 60 kg, ora impegnato in una sfida decisiva contro Hormatallah Baderedin (Salus et Virtus Boxe). In palio l’accesso alla fase finale dei Campionati Italiani Under 19, previsti a Olbia dal 20 al 22 novembre. Per Turrin, che sogna la quinta medaglia d’oro consecutiva, si tratterebbe di un traguardo storico: raggiungere un primato che in passato ha portato la firma di Nino Benvenuti.

La Boxe Latina sarà presente agli Italiani anche con Aurora Turrin, già campionessa Under 15 e bronzo europeo a Banja Luka, attesa ora nella fase finale Under 17 dei 52 kg a Chianciano Terme (17–19 ottobre).

Un settembre che si annuncia dunque memorabile, con il PalaBoxe Città di Latina pronto ad accogliere giovani talenti e sfide di altissimo livello. Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19 e saranno a ingresso gratuito.