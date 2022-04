Boxe latina, fase regionale dei campionati Italiani Junior

Un periodo pasquale prestigioso per la Boxe Latina, che dopo avere organizzato lo stage regionale di Patrizio Oliva, applaude le convocazioni in Nazionale di Massimiliano Aramini e Mattia Turrin e si prepara ad ospitare la fase regionale dei Campionati Italiani Junior.

Tutto nel giro di due settimane.

Il primo step sabato scorso, quando Patrizio Oliva, responsabile tecnico della Nazionale Schoolboy (13-14 anni), insieme al preparatore atletico Armando Sangiorgio ha seguito 29 ragazzi provenienti da tutto il Lazio e l’Abruzzo.

Per la Boxe Latina hanno preso parte Massimiliano Aramini, Eduard Cojocaru, Mattia Turrin, Riccardo Papa, Emanuel Basso Bruno.

Sessioni atletiche e tecniche, per valutare sia i pugili classi 2008-2009 in previsione degli Europei di categoria in programma dal 10 al 21 agosto ad Erzurum in Turchia, che le classi in prospettiva 2010-2011-2012.

E’ stato un momento di ulteriori valutazioni per Oliva, in questi mesi che precedono l’appuntamento internazionale, al quale vorrà arrivare con una rappresentativa all’altezza della sfida con le migliori scuole europee di pugilato. Pane quotidiano per chi è stato oro Olimpico, Campione Mondiale ed Europeo.

Prima chiamata azzurra per questo fine settimana, dall’8 al 10 aprile a Formia, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”. Trenta gli azzurri convocati, tra cui figurano per la Boxe Latina Mattia Turrin e Massimiliano Aramini.

Turrin punta al secondo europeo consecutivo dopo l’esperienza dello scorso anno in Bosnia a Sarajevo, mentre Aramini è fresco vincitore del Mura.

Insieme ai due pontini, il Lazio sarà presente a Formia con Antonio Marongiu della DBT Latina, Antony El Moety, Kevin Acquasanta della Colonna Boxe, Lorenzo Pollicelli della Roma Est, Filippo Ricci della Olympia Boxe Genzano, Manuele Guglielman della Versus ed Alessandro Cipriani della Viterbese Boxe.

Novità nello staff di Patrizio Oliva, che sarà coadiuvato anche dal tecnico della Boxe Latina Rocco Prezioso, in un team di cui fanno parte, oltre al professor Sangiorgio, due firme di un pugilato internazionale più recente, come Leonard Bundu e Aldo Nicchi.

In coincidenza degli allenamenti a Formia dell’Italia Boxing Schoolboy, il PalaBoxe di Via Aspromonte ospiterà le fase regionale dei Campionati Italiani Junior (15-16 anni).

Tre giornate in programma, il 9-10 e 16 aprile. Un altro grande evento che passa per la Boxe Latina e il Comitato Regionale Lazio della Federazione Pugilistica Italiana.

A settembre 2021 sempre la Boxe Latina aveva ospitato le selezioni regionali di Schoolboy, Junior e Youth.

Le selezioni Junior sono state però anticipate perché la fase nazionale verrà disputata a maggio, visto che gli Europei di categoria si terranno in Abruzzo a settembre.