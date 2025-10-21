Boxe Latina in festa, Aurora Turrin di nuovo Campionessa Italiana: ora l’Europa

Latina ancora protagonista nello sport nazionale grazie a una delle sue più luminose promesse. Aurora Turrin, pugile della Boxe Latina, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Under 17 nei 52 kg ai Campionati Italiani disputati a Chianciano Terme, confermandosi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo. Una vittoria che non solo impreziosisce la già ricca bacheca societaria, ma illumina di orgoglio l’intero movimento pugilistico pontino.

Un successo che profuma di impresa: Aurora aveva già trionfato lo scorso anno, quando – ancora Under 15 – aveva vinto a Roseto degli Abruzzi nella categoria 51 kg. Ora, salendo di categoria e affrontando avversarie di altissimo livello, ha dimostrato maturità, tecnica e carattere, dominando ogni incontro con superiorità netta.

Il cammino verso l’oro

Sul ring di Chianciano Terme, la giovane campionessa ha disputato quarti, semifinale e finale con personalità travolgente. Nei quarti di finale ha superato la pugliese Letizia Stango vincendo tutti e tre i round (5-0). In semifinale ha chiuso il match prima del limite, imponendosi sulla lombarda Amelia Berti con sospensione cautelare alla seconda ripresa. La finale contro la siciliana Gaia Calabretta è stata la conferma definitiva: un altro 5-0 unanime dei giudici, che ha consegnato ad Aurora la medaglia d’oro e il titolo nazionale.

Al termine dell’incontro, l’abbraccio emozionante con il maestro Rocco Prezioso, con la famiglia e con tutto lo staff della Boxe Latina ha sancito il trionfo di una stella ormai lanciata nel panorama del pugilato internazionale.

Il Lazio domina: Boxe Latina protagonista

Il successo di Aurora si inserisce in un quadro generale eccezionale per il pugilato laziale, che ha conquistato complessivamente sette medaglie ai Campionati Italiani, tra cui sei ori e due argenti. La Boxe Latina conferma così la sua centralità nel movimento nazionale, con numeri e risultati che testimoniano un lavoro tecnico di altissimo profilo.

Aurora Turrin (Boxe Latina), Vittoria Milani (Life Center), Swami Ferdinandi (Cona Boxe), Raul Barone (Boxe Barone), Denise Marcellino (Phoenix Boxe), Emanuel Antonelli (Pisanti Team) hanno conquistato l’oro; argento per Noemi Petroni (Lupa Boxe) e Mirko Varamo (Silicella Boxe).

Obiettivo Europa: il sogno continua

Per Aurora Turrin non c’è tempo per fermarsi. La giovane campionessa sarà protagonista agli Europei Under 17 in Germania, a Kienbaum, dall’8 al 18 dicembre. Dopo il bronzo ottenuto nella scorsa edizione a Banja Luka, in Bosnia Erzegovina, l’obiettivo è chiaro: puntare alla medaglia d’oro continentale e portare il nome di Latina sul podio europeo.

Intanto i maestri della Boxe Latina, Rocco Prezioso e Mirco Turrin, sono impegnati a Budva con la Nazionale Under 15 guidata dal campione olimpico Patrizio Oliva. Le finali sono previste per il 26 ottobre: altri possibili titoli potrebbero arricchire il medagliere azzurro.

Novembre di fuoco: in gara Morelli e Turrin junior

Il mese di novembre vedrà altri due atleti della Boxe Latina impegnati nelle fasi finali dei Campionati Italiani:

•Guglielmo Morelli (44 kg) debutterà a Roseto degli Abruzzi, dal 13 al 16 novembre, nelle finali Under 15.

•Mattia Turrin (60 kg) sarà protagonista dal 20 al 23 novembre a Olbia, nelle finali Under 19. Il suo obiettivo è storico: conquistare il quinto titolo italiano consecutivo, un traguardo mai raggiunto da un pugile della città di Latina.

Boxe Latina non è solo una palestra, ma un punto di riferimento nazionale, una fucina di talenti e un orgoglio del territorio. Con Aurora Turrin davanti a tutti, il pugilato pontino guarda all’Europa pronto a scrivere una nuova pagina di storia.