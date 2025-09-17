Boxe Latina, Mattia Turrin punta al quinto titolo italiano di fila

A Latina, nella tre giorni di festa del pugilato della Boxe Latina, Mattia Turrin, il 60 kg si qualifica alla fase finale di Olbia, superando Baderedin, tra Dual Match Italia vs Polonia e Interregionale Lazio vs Emilia-Romagna.

Mattia Turrin disputa un match maiuscolo e centra la fase finale dei Campionati Italiani Under 19, in programma ad Olbia dal 20 al 23 novembre. Il 60 kg ha battuto Hormatallah

Baderedin, emiliano della Salus et Virtus Boxe di Piacenza. L’incontro è avvenuto in un PalaBoxe colmo di pubblico, prendendo da subito una piega a favore del pontino, che oltre ad aggiudicarsi tutte e tre le riprese, ha mandato al tappeto l’avversario, costringendo al conteggio per due volte l’arbitro. Un verdetto unanime e nuova avventura tricolore per Mattia, che punta al quinto titolo italiano consecutivo.

A fine match è stato premiato dal maestro benemerito Domenico Prezioso, inoltre in platea tra gli spettatori, c’era anche Irma Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2020 e oro mondiale nel 2023 a Nuova Delhi, icona del pugilato italiano femminile. Per Mattia Turrin è iniziato il conto alla rovescia per gli Europei ad Ostrava, in Repubblica Ceca, dal 30 settembre al 9 ottobre. L’Italia Under 19, guidata dal Tecnico Responsabile Franco Federici, è partita in ritiro alla volta di Tata, in Ungheria.

Soddisfazione in casa Boxe Latina per l’ottima riuscita della tre giorni: “Siamo molto felici – dice il presidente Maria Stella Prezioso –, è stato un lavoro di squadra, dai nostri amatori che hanno portato un carico di entusiasmo al PalaBoxe ai partner commerciali, che credono nel nostro progetto”.

Ottobre sarà anche il mese dei Campionati Italiani Under 17. Sul ring di Chianciano Terme, per la Boxe Latina ci sarà Aurora Turrin, sorella di Mattia, che cerca il bis dopo l’oro dello scorso anno, quando ha anche ottenuto bronzo agli Europei di Banja Luka. Aurora si è qualificata direttamente nella fase finale nei 52 kg Under 17, dal 17 al 19 ottobre a Chianciano Terme.