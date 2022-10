Boxe Latina, oro e argento per le ragazze allo Sparring Io

Splendido traguardo per il vivaio della Boxe Latina, Aurora Turrin è Campionessa Italiana di Sparring Io, medaglia d’argento per Ilaria Micheletti, sul quadrato del Palazzetto dello Sport di Chianciano Terme, nell’ambito del Trofeo CONI, Aurora Turrin nella categoria 40,1/50 kg, mentre per Ilaria Micheletti nella categoria + 50 kg.

Lo Sparring Io è una light boxe promossa dalla FPI, da tre riprese da 60 secondi, con un minuto di recupero tra una ripresa e l’altra, su di un vero ring regolamentare. Il fine è quello di promuovere ed incentivare sempre più i giovani atleti all’avviamento del pugilato con un incontro in tutto simile al pugilato dilettantistico AOB per tenuta, protezioni e verdetti.

Un eccellente performance da parte di entrambe che oltre al traguardo individuale, si è aggiunto quello di squadra. Il Lazio si è classificato al primo posto in Italia, grazie anche all’oro di Vittoria Milani (fino a 40 kg) della Life Center e l’argento di Mirko Bilotti (+50 kg) della Lupa Boxe. Nella spedizione toscana il team laziale, ha avuto all’angolo il maestro Rocco Prezioso, tecnico della Nazionale Italiana Schoolboy, reduce dagli Europei in Turchia in cui è arrivato il bronzo per Mattia Turrin, 50 kg, capitano della rappresentativa azzurra oltre che prodotto del settore giovanile della società pontina.

Ad ottobre ci sarà la fase finale dei Campionati Italiani Schoolboy e Schoolgirl. Nutrita la rappresentativa della Boxe Latina, con cinque atleti che puntano al podio sul ring di Mondovì, in provincia di Cuneo dal 24 al 30 ottobre.