Boxe Latina, Riccardo Papa convocato per gli Europei Junior

Il sogno azzurro diventa realtà per Riccardo Papa, lo Junior 48 kg della Boxe Latina convocato per i Campionati Europei EUBC, che si svolgeranno a Sarajevo, in Bosnia – Erzegovina, dal 21 giugno al 3 luglio. Fa parte della lista dei 10 pugili scelti dal Tecnico Responsabile Franco Federici per la rassegna continentale, alla vigilia dei Giochi Olimpici di Parigi. Una chiamata che sugella un anno eccezionale per Riccardo Papa, ennesimo prodotto della Boxe Latina, che ad aprile è diventato Campione Italiano sul ring di Chianciano Terme, battendo in finale pavese Achille Lombardo della Health Gym, dopo avere superato nei quarti Franco Antonazzo (Boxe Terra d’Otranto) e in semifinale il siciliano Kevin Sciuto (Golden Fighter). Una medaglia che gli è valsa la prima convocazione allo stage di allenamento a Nettuno, presso il centro sportivo dell’ Istituto per Ispettori della Polizia di Stato. Il periodo con la Nazionale Junior è proseguito a maggio a Vrbas in Serbia, nella Junior Nations’ Cup (una medaglia d’argento) e successivamente nel Training Camp Internazionale a Budapest in Ungheria. Riccardo Papa risponderà alla convocazione domenica 9 giugno a Santa Maria degli Angeli ad Assisi, presso il Centro Tecnico Federale, fino al 12 giugno, quando la delegazione azzurra si trasferirà in Bosnia per il ritiro in vista dei Campionati Europei. Riccardo Papa rappresenterà il Lazio insieme al 52 kg Anthony El Moeyty (Roma Boxe Torre Angela). Gli altri azzurrini sono il 46 kg Tommaso Orlando (Alto Reno), il 54 kg Gabriele Bellandi (Accademia della Boxe), il 57 kg Salvatore Lo Piccolo (Cannata Boxe Team), il 60 kg Matteo De Micco (Sez. Giov. Fiamme Oro), il 63 kg Giuseppe Cavallo (Anthony Pilli Boxing Team), il 70 kg Tiberio Nocadello (Sez. Giov. Fiamme Oro), il 75 kg Luca Casarsa (Boxing Club Bologna) e l’80 kg Francesco Foglia (Sez. Giov. Fiamme Oro). Riccardo Papa ritroverà parte dei compagni di Nazionale Schoolboy sotto la conduzione tecnica di Patrizio Oliva, che ha contribuito alla crescita del boxeur pontino, che ora si proietta sulla ribalta europea. Riccardo Papa frequenta sin da piccolo la Boxe Latina, dove ha fatto tutto la trafila delle giovanili, prima di diventare agonista. In 19 incontri ha un record di 15 vittorie, 3 sconfitte ed un pari. Negli ultimi anni, è il secondo pugile della Boxe Latina a partecipare agli Europei. Prima di lui Mattia Turrin, bronzo ad Erzerum in Turchia nel 2022.