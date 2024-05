Boxe Latina tra Europei, Criterium e Trofeo CONI: gli impegni degli azzurri e del settore giovanile

Aurora Turrin al Round Robin, Papa in Ungheria per il Camp. A giugno le fase finali della Coppa Italia giovanile e Sparring IO

Dal trionfo agli Italiani Schoolgirl al primo contest internazionale per Aurora Turrin, regina dei 51 kg, categoria in cui ha vinto l’oro a Roseto degli Abruzzi. Si conclude in questo fine settimana, presso il centro tecnico federale FPI di Assisi, il Round Robin, torneo che prevede più match in ogni categoria, in cui la vittoria finale è assegnata in base alla somma dei punteggi ottenuti nei verdetti di vittoria, parità e sconfitta. Aurora Turrin, ennesimo prodotto del vivaio della Boxe Latina, è stata inserita in un gruppo con avversarie della Serbia e Ungheria. Al Round Robin e allo stage di allenamento prendono parte anche le azzurre della Nazionale Juniores. Lo step di entrambe le rappresentative consentirà al tecnico responsabile Valeria Calabrese di fare le necessarie valutazioni in vista dei prossimi Campionati Europei, che si svolgeranno dal 1 all’11 agosto a Banya Luka, in Bosnia – Erzegovina. In Nazionale anche Riccardo Papa, Junior 48 kg, altro fresco Campione Italiano. E’ con la rappresentativa Junior a Budapest, per un Training Camp Internazionale, che si concluderà il prossimo 31 maggio. Anche in questo caso si lavora in proiezione dei Campionati Europei, dal 21 giugno al 3 luglio a Sarajevo, sempre in Bosnia – Erzegovina. Completano il quadro azzurro della Boxe Latina i maestri Rocco Prezioso e Mirco Turrin, reduci dallo stage di Assisi con la Nazionale Schoolboy, di cui è responsabile tecnico Patrizio Oliva. Gli azzurrini hanno disputato un dual match con la Polonia di dodici incontri a sessione. Netta la supremazia dell’Italia, che nella prima giornata si è aggiudicata 9 match, mentre 3 sono andati ai polacchi. Proporzioni rispettate anche nella seconda giornata (8-4).

Questo periodo coincide anche con il rush finale del settore giovanile. Prossimi impegni nel Criterium in casa, il 2 giugno al PalaBoxe di Latina e il 9 giugno alla CO.NA. di Ciampino. Tappe valide per la qualificazione alle fasi finali della Coppa Italia 2024 il 22 e 23 giugno.

Sabato 8 giugno, sempre al Palaboxe di Latina, riflettori puntati sul torneo Nazionale di Sparring Io fase regionale valevole per la qualificazione al trofeo CONI.