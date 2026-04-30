Boxe Latina, tre pugili volano alla fase interregionale degli Italiani

Prosegue il cammino della Boxe Latina ai Campionati Italiani Under 17. La storica società pontina porta avanti tre campioni regionali su tre e conferma il proprio ottimo momento nel panorama giovanile.

Accedono alla fase interregionale, in programma dall’8 al 10 maggio a Montecatini Terme, Guglielmo Morelli (46 kg), Maicol Pellagri (50 kg) e Pietro Marrocco (70 kg), tutti protagonisti nella fase regionale disputata tra Casalbruciato e Ladispoli.

Percorso netto per i tre giovani pugili pontini, tutti vittoriosi ai punti nei rispettivi incontri. Pietro Marrocco ha superato in semifinale Israel Eferanena della Champion Club e in finale Karim Quadri della Venus. Successo anche per Maicol Pellagri, che ha avuto la meglio su Carlos Coletti della Colleferro Boxe, e per Guglielmo Morelli, vincente contro Daniele Del Bove della Torre Angela Boxe.

A Montecatini i tre atleti si giocheranno l’accesso alla fase nazionale di Chianciano Terme, in programma dal 29 al 31 maggio. Già definiti gli incroci con i pugili toscani: Morelli sfiderà Gleon Losha nei 46 kg, Pellagri affronterà Dario Fabbrizzi nei 50 kg, mentre Marrocco troverà Nicolò Battaglia nei 70 kg.

A completare il quadro ci sarà anche Aurora Turrin (52 kg), già qualificata di diritto alla fase nazionale dopo i due titoli italiani consecutivi conquistati nelle ultime stagioni.