Bracconaggio, controlli in provincia: denunciati diversi cacciatori

Negli ultimi mesi, sono state intensificate le attività di contrasto al bracconaggio dai Carabinieri Forestali della provincia di Latina, con particolare attenzione alla tutela dell’avifauna selvatica durante la fase migratoria.

I controlli hanno coinvolto numerosi comuni, tra cui Aprilia, Latina, Pontinia, Sabaudia, Sperlonga, Monte San Biagio e Ponza, e hanno riguardato in particolare l’uso di oggetti vietati per la caccia, come richiami elettroacustici, che facilitano l’attrazione illegale dei volatili.

Sono stati inoltre denunciati cacciatori sorpresi in Zone di Protezione Speciale (ZPS), dove la caccia è vietata. Sono stati poi rinvenuti e posti sotto sequestro alcuni esemplari di cardellini catturati illegalmente.

L’operazione ha portato alla denuncia di 20 persone, al sequestro di 15 armi e 14 richiami elettroacustici, oltre a 39 sanzioni amministrative per vari illeciti.