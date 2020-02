Brand turistico per la provincia di Latina, si muovono i primi passi

Sindaci, operatori commerciali e associazioni al lavoro per dare vita ad un brand turistico della provincia di Latina. Il primo step si è tenuto oggi pomeriggio nella sala Loffredo dell’ente di via Costa a Latina, alla presenza del presidente Carlo Medici, del vice presidente Vincenzo Carnevale, dei sindaci pontini e dei rappresentanti delle associazioni di categoria operanti nel settore turistico. All’ordine del giorno la strategia di “Destination marketing” per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio durante tutto l’anno.

Il territorio della provincia di Latina offre grandi opportunità disponendo di paesaggi incantevoli, piccoli borghi, mare, panorami di montagna oltre ad eventi culturali e gastronomici, il tutto su uno sfondo ricco di storia e tradizioni. Il nuovo brand turistico ha come finalità non solo quella di permettere ad ogni genere di visitatore di conoscere ciò che la provincia ha da offrire, ma soprattutto quella di creare una totale sinergia tra Comuni e cittadini.

Istituzioni, operatori del settore e associazioni di categoria, oggi, riuniti insieme, possono dare vita ad una nuova identità turistica. In questi termini il presidente Medici ed il vice presidente Carnevale, hanno presentato l’iniziativa che vuole essere non solo la summa delle buone intenzioni già espresse in altre occasioni ma trasformarsi in un progetto concreto da attuare in tempi rapidi.

All’incontro ha partecipato anche Gerardo Donnarumma, Agent di TTG Travel Experience il quale ha illustrato le potenzialità di un brand, la capacità attrattiva di una identità riconoscibile che sappia raccontare un territorio, la imprescindibilità di proporsi ad un mercato globale attraverso le relazioni con i possibili buyer internazionali quale strumento indispensabile per intercettare la domanda turistica. In un territorio tristemente segnato dagli sodi e dalle chiusure di aziende il turismo può offrire l’occasione per generare un processo virtuoso e far ripartire l’economia. E’ stato il presidente Medici a esortare tutti gli operatori a collaborare e fare un passo in avanti al più presto. La Provincia da parte sua si offre come collante, come contenitore perché il progetto vada in porto creando un legame forte tra turismo e territorio sfruttando anche le vocazioni ambientaliste mediante progetti costruttivi che esprimono impegno sociale.

