Branzino The Challenge 2025: Orbetello ospita la sfida internazionale alla spigola

Tutto pronto a Orbetello per l’8ª edizione di Branzino The Challenge, il più importante evento europeo dedicato alla pesca alla spigola da kayak con esche artificiali. La manifestazione si terrà da venerdì 2 a domenica 4 maggio nella suggestiva cornice della Laguna, con sei Nazioni in gara: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Bulgaria e Svizzera.

Organizzato da Insidefishing con il patrocinio del Comune di Orbetello, l’evento avrà come base il Branzino Center, presso il Circolo Canottieri. Ricco il programma, che prevede anche workshop con esperti del settore, attività collaterali gratuite e tre dirette streaming sulla pagina Facebook dell’evento e sul canale YouTube Insidefishing.

La cerimonia d’apertura si terrà venerdì alle 17.00 con il Branzino Live Show: sul palco saliranno le Roca Girls, cheerleader del Principato di Monaco, e la cantante Michela Mignano. Già alle 16.00 è in programma la presentazione della nuova App Hook per la registrazione delle catture.

Sabato alle 7.00 il via alla gara con la partenza degli “yakers” dall’area del Circolo Canottieri. La sfida si baserà su cinque catture per ciascuna giornata. Il trofeo in palio, creato artigianalmente, rappresenta un simbolo esclusivo della competizione.

Numerosi i partner che supportano l’evento, tra cui la Cooperativa dei Pescatori di Orbetello, The Caesar Park Hotel, Camping Marina Chiara, Acli Terra e molti noti brand del settore pesca come Tubertini, Garmin, Trabucco, Fiiish, Seika e molti altri.