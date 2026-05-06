Branzino The Challenge 2026, trionfa Luca Giusti

Parla ancora italiano il trofeo di “Branzino The Challenge”. A vincere la nona edizione della competizione internazionale dedicata alla spigola è stato Luca Giusti, che conquista il titolo 2026 con 537 punti e succede a Daniele Cittadini.

Sul podio con lui Daniele Ingretolli, secondo a pari punteggio ma penalizzato dal regolamento per il minor numero di catture nella seconda giornata, e il francese Jean Luc Beille, terzo con 486 punti.

Il premio Big Seabass è andato a David Binarelli, autore della cattura più importante della manifestazione con una spigola da 64 centimetri.

Nella classifica a squadre, a conquistare il Pescare Show Trophy è stato il Team D.A.I. Anglers, formato da Daniele Ingretolli e Stefano Ratti, primi con 947 punti complessivi. Secondo posto per Team Principessa, terzo il Team Sampei.

La nona edizione di “Branzino The Challenge”, organizzata da Insidefishing e ospitata nella laguna di Orbetello, ha confermato ancora una volta il grande livello tecnico della competizione e il forte richiamo di uno degli appuntamenti più attesi del panorama sport-fishing internazionale.