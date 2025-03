Branzino The Challenge, le iscrizioni alla competizione di pesca fino al 31 marzo

Dal 1° al 4 maggio 2025, la laguna di Orbetello ospiterà l’8ª edizione di Branzino The Challenge, il più prestigioso evento europeo di pesca sportiva in kayak. La manifestazione richiama atleti da tutta Europa, tra cui anche alcuni pescatori pontini pronti a sfidarsi nelle acque toscane.

La competizione si svolgerà esclusivamente in kayak, utilizzando la tecnica dello spinning e seguendo la modalità Catch and Release, che prevede il rilascio del pesce dopo la cattura. La gara si articolerà in due giornate da sette ore ciascuna, con una doppia classifica: individuale e a squadre. In palio un montepremi di oltre 20.000 euro.

Oltre alla sfida sportiva, il programma include workshop, dimostrazioni e dirette streaming, offrendo ai partecipanti e al pubblico un’esperienza completa nel mondo della pesca sportiva. Per chi ne fosse sprovvisto, sarà possibile noleggiare un kayak in loco.

Le iscrizioni chiudono il 31 marzo 2025. Tutte le informazioni e il modulo di registrazione sono disponibili su www.branzinothechallenge.com.